Пятница, 7 Сентября 2018 15:41

АрмИнфо. Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Грачья Ростомян примет участие в заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ в Алмате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Одиннадцатое заседание стартует 12 сентября 2018 года. На заседании будут рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества с международными организациями с целью использования их потенциала при оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. По итогам совещания планируется подписание итоговых документов Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ.

Помимо Армении в мероприятии будут участвовать представители Министерств по ЧС Беларуси, Кыргызской Республики, Российской Федерации и МВД Республики Казахстан. Также в заседании примут участие представители Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан, Секретариата ОДКБ. Помимо чиновников, в Алматы приедут представители международных организаций. Среди них будут и члены Международного Комитета Красного Креста.