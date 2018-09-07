Пятница, 7 Сентября 2018 15:35

АрмИнфо. Генеральная Ассамблея ООН впервые отметила Международный день действий против ядерных испытаний в формате официального пленарного заседания высокого уровня. Специальным гостем заседания стал казахстанский художник, активист, Почетный посол Проекта АТОМ Карипбек Куюков.

«Мой голос звучит от имени всех выживших и ушедших от нас жертв ядерного оружия. Все, что вы сегодня услышите, станет очередным напоминанием о горьком опыте Казахстана, испытавшем на себе все ужасы и боль от ядерных испытаний», – начал свое выступление с главной трибуны ООН К. Куюков. Он рассказал историю своего жизненного пути, отметив, что 25 лет жизни посвятил борьбе за мир без ядерного оружия и создавая картины, «держа кисть зубами или пальцами ног».

Казахстанский активист подчеркнул, что решение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского ядерного испытательного полигона продемонстрировало всему миру избранный Казахстаном путь мира и добра и стало достойным примером для других стран. Он обратился с настойчивым призывом подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) к восьми конкретным странам – Египту, Индии, Ирану, Израилю, КНДР, Китаю, Пакистану и США, от соответствующих шагов которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу. «Пришло время, когда вы должны изменить мир к лучшему», – заявил К. Куюков.

На заседании, которое проводилось председателем Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком, выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, исполнительный секретарь Организации Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, а также представители 27 стран и региональных групп государств.

«Мы собрались сегодня, чтобы отметить Международный день действий против ядерных испытаний. Мы это делаем не в первый раз. Но сегодня мы впервые встречаемся в формате официального заседания высокого уровня. И мы должны поблагодарить Казахстан за его усилия и эту встречу», – заявил М. Лайчак, открывая заседание Генассамблеи ООН.

Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш в своем выступлении призвал помнить жертв катастрофической эпохи широкомасштабных ядерных испытаний. «Наследие более 2000 ядерных испытаний коснулось людей и общин во многих регионах мира – от жителей Семипалатинска и степной части Казахстана, до проживающих на островах южной части Тихого океана и в Маралинга-Тьярутья на юге Австралии». Он акцентировал внимание на необходимости приложить все усилия для немедленного вступления в силу ДВЗЯИ. Было отмечено, что этот документ служит мощным препятствием для тех государств, которые могут стремиться к разработке, производству и использованию или приобретению ядерного оружия в нарушение своих обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения.

Другие участники заседания, выражая признательность Казахстану за лидирующую роль в деле нераспространения ядерного оружия, отмечали принципиальную важность постоянно держать этот вопрос в фокусе внимания международного сообщества. Особый акцент был сделан на мерах по скорейшему установлению запрета на ядерные испытания для построения мира, свободного от ядерного оружия.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в своем выступлении назвал трагические страницы ядерной истории Казахстана наглядным примером того, что ядерное оружие и их последствия несовместимы с благополучным и безопасным будущем человечества. «Подавляющее большинство мирового сообщества проявило доверие и жест доброй воли, подписав и ратифицировав Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний. Такое же благородное действие и такие же меры доверия требуются со стороны остающегося меньшинства, в руках которого находится окончательное избавление мира от угроз ядерных испытаний», – заявил посол Казахстана.

Международный день действий против ядерных испытаний отмечается ООН с 2010 года после принятия в декабре 2009 года по инициативе Казахстана резолюции Генеральной Ассамблеи 64/35, учредившей этот день.

В декабре 2017 года была принята резолюция, устанавливающая проведение официальных заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи по случаю этого памятного дня.