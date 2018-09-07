Пятница, 7 Сентября 2018 15:08

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также первый президент Левон Тер-Петросян также должны быть допрошены в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года (они в 2008 году возглавляли оппозиционное движение, ред). Об этом журналистам заявил лидер партии <Наследие> Раффи Ованнисян.

По его словам, помимо первого и второго президентов, нынешнего премьера в рамках дела должны быть допрошены и представители Полиции и Службы национальной безопасности, участвующие в силовой операции 1 -2-ого марта 2008 года.

<То есть должны быть допрошены все те, у кого есть какие-либо сведения по этим событиям, что будет способствовать полному раскрытию дела. Закон должен в равной степени быть применен ко всем>,- заключил Ованнисян. Отметим, что в рамках дела по событиям первого марта в качестве обвиняемых проходят второй президент Роберт Кочарян, экс-министр обороны Микаэл Арутюнян, а также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. Им инкриминируется свержение конституционного строя.