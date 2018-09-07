Пятница, 7 Сентября 2018 14:55

АрмИнфо. Рабочая группа специалистов, занимающаяся исследованиями на "Амулсаре", выдала отрицательное заключение о наличии в районе будущего рудника занесенных в Красную книгу фиолетовой гвоздики и бабочки "Апполон". Об этом 7 сентября на пресс-конференции в Ереване сообщил министр охраны природы Эрик Григорян, подводя итоги 100 дней пребывания в должности.

Министр подчеркнул, что в состав группы, которая 4 сентября провела полевые работы, входили специалисты Национальной Академии Наук, Министерства охраны природы, инспекционного органа по охране окружающей среды, армянского филиала Фонда дикой природы, а также эксперт МГУ с 40-летним опытом работы. По итогам работы выяснилось, что занесенная в Красную книгу голубая гвоздика в данном регионе отсутствует более 70 лет, а бабочка "Аполлон", хотя и отмечена, но место рудника не является ее ареалом обитания. Этому не способствует сырость, и отсутствие места для яйцекладки. Итоги исследований, продолжил министр, будут переданы в инспекционный орган по охране природы.

Напомним, что ранее инспекционный орган по охране природы и недр в связи с появлением новых экологических факторов потребовал от компании "Лидиан Армения" прекратить все работы по освоению месторождения "Амулсар" до проведения новой экспертизы и принятия решения на основе данной экспертизы. Основанием для подобного решения стало представление экологом Ануш Нерсисян фактов, якобы свидетельствующих о наличии в регионе Амулсара занесенных в Красную книгу бабочек "Аполлон" и голубых гвоздик. Одновременно на основании представленных данных, генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту незаконных горных выработок.

В этой связи, министр сегодня подчеркнул, что инспекция действовала в рамках своих полномочий. Он напомнил, что сама компания "Лидиан Армения", осваивающая месторождение Амулсар, многократно проводила свои исследования на предмет оценки воздействия на окружающую среду. В компании работает группа экспертов из 5-6 человек, в профессионализме которой сомневаться не приходится. Эрик Григорян сообщил, что в настоящее время разработан и представлен в правительство республики законопроект об оценке влияния на окружающую среду, согласно которому горнорудные компании за свой счет по заказу государства обязуются приглашать международных экспертов в целях оценки воздействия той или иной программы на окружающую среду. Он отметил, что по приглашению правительства РА 17 сентября в Армению прибудет еще одна группа международных экспертов, которая оценит воздействие ряда программ на водные ресурсы. В то же время, министр констатировал, что в настоящее говорить о воздействии Амулсара на водные ресурсы Вайоц Дзорской области Армении не приходится, поскольку рудник пока не эксплуатируется.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают крупные международные институциональные инвесторы. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта, предполагающего строительство и освоение месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). В рамках Амулсарской программы будет создано 1300 рабочих мест в процессе строительства (строительные работы продлятся около 2 лет) и 650-700 рабочих мест на протяжении всей эксплуатации месторождения. Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.