Пятница, 7 Сентября 2018 14:55

АрмИнфо. Встреча с руководителем крупной страны, тем более с президентом России, является очень важной для Армении. Об этом в беседе с журналистами 7 сентября заявил президент Армении Армен Саркисян.

Президент также заявил, что не стоит ожидать каких-либо значительных результатов от одной - двух встреч. Саркисян заметил, что между двумя странами сложились многовековые и прочные отношения. "Несмотря на то, что Республике Армения всего 27 лет, история данных отношений весьма глубокая. Я уверен, что данная встреча состоится в дружеской атмосфере. Более того, хочу подчеркнуть, что не вижу и не ожидаю абсолютно никакого напряжения в армяно-российских отношениях", - подчеркнул президент.

Отметим, что 8 сентября в Москве состоится третья встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.