|Армения примет участие в заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ в Алмате.
|Раффи Ованнисян: В рамках дела по событиям 1 марта должен быть допрошен также нынешний премьер
|Министр: Рабочая группа выдала отрицательное заключение о наличии в районе Амулсара занесенных в Красную книгу фиолетовой гвоздики и бабочки "Апполон"
|Армен Саркисян: Я не вижу никакого напряжения в армяно-российских союзнических отношениях
|Премьер-министр Армении поздравил президента Бразилиии с Днем независимости
|На армяно-грузинской границе задержаны иранские наркокурьеры
|Пашинян: Отношения между Арменией и Россией должны стать более братскими
|Конгрессмены группы дружбы с Арменией призвали Сенат США более детально изучить кандидатуру претендента на пост посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера
|АНКА призвал Госдеп изучить законность использования американской техники при изготовлении израильских дронов, использованных против Арцаха
|SAP впервые объединит социальных предпринимателей из Армении в конкурсе SAP UP
|Секретарь Совбеза Армении не комментирует информацию о свой отставке
|Атом Эгоян и Арсине Ханджян получили армянские паспорта от Никола Пашиняна
|С 8 по 9 сентября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Парламент Армении принял законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушения на выборах
|В Москве состоялись межмидовские консультации государств-участников СНГ по вопросам повестки дня предстоящей 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
|Назначен новый генконсул Армении в Лос-Анджелесе
|Россия отменила розыск опального экс-министра обороны Армении
|Сборная Армении одержала победу над Лихтенштейном в матче первого тура Лиги наций
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 7-го сентября
|Министр обороны Армении принял начальника пограничного управления ФСБ России
|Делегация КГД во главе с Давидом Ананяном находится в Сингапуре с рабочим визитом
|Никол Пашинян назначил Артака Камаляна заместителем министра сельского хозяйства
|Глава фракции АРФ "Дашнакцутюн": Тот факт, что Роберт Кочарян вернулся в Армению, говорит о том, что он может доказать свою невиновность
|Самвел Фарманян: Не думаю, что самороспуск парламента может довести нас до добра
|Армен Рустамян: В ходе своего визита в Москву Пашинян должен подтвердить, что подходы Армении в карабахском вопросе остаются неизменными
|Самвел Фарманян: Как минимум наивно предполагать, что Армения, США, Франция и Монте-Негро в международной политике имеют равные возможности
|Армения проиграла очередное дело в ЕСПЧ
|Правительство Армении определилось со своим составом членов Общественного совета
|Геворк Костанян: Недопустимо, чтобы людей сажали в тюрьмы сроком на 3 года исключительно за обещание
|Полиция Армении сотрудничает с Интерполом в вопросе обнаружения племянника Сержа Саргсяна
|Парламент Армении обсуждает законопроект, предусматривающий усиление уголовной ответственности за дачу взяток во время выборов
|Осипян: В Армении невозможно на одну лишь зарплату приобрести такой роскошный особняк, как особняк экс-главы Полиции
|Осипян при разгоне митингов 1-2 марта 2008 года не видел огнестрельного оружия у демонстрантов
|Министр: Армения в числе стран с самым низким уровнем детской смертности
|Правительство Армении на неделю отложило рассмотрение вопроса об увеличении размера единовременного пособия за рождение второго ребенка
|ССС ответил на обвинения защиты Кочаряна
|ЕКЗ разъясняет: 140 драмов/1 кг - это верхний ценовой предел, установленный компанией с учетом закупа максимального объема в 29 000 тонн
|Камерун, Монголия, Бенин, Сальвадор - география туристов, посетивших Арцах, расширяется
|В Кремле ожидают откровенного разговора на встрече Путина и Пашиняна
|В четыре раза увеличилось количество обращений граждан Армении к Защитнику прав человека за получением консультаций
|Премьер-министр Армении едет в Москву с официальным визитом
|Генсек Совета национальной безопасности Ирана поздравил Армена Григоряна с назначением на должность секретаря Совета безопасности Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6 сентября
|Камо Кочунц освобожден от должности начальника организационно- мобилизационного управления Генштаба ВС Армении
|На Астанинской региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане" Армению представила ее первая леди - Нуне Саркисян
|Генпрокуратура Армении выявила нарушения в деятельности Полка Государственной охраны Полиции
|Посольство США в Армении разъяснило сегодняшнее заявление посла Миллса
|Организации экономического сотрудничества и развития выражает обеспокоенность низким уровнем имплементации антикоррупционного законодательства в Армении
|Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на букмекерскую контору "Виваро Бет"
|Арам Орбелян: Возможно, мы потребуем привлечь к уголовной отвественности должностных лиц, у которых хранится паспорт Кочаряна
|Для абонентов Beeline и впредь услуги Yandex-а будут доступны без расходов за интернет
|Конгрессмены США призывают вернуть Степанакерт за стол переговоров по карабахскому урегулированию
|Санасарян: Все тендеры в Эчмиадзине выигрывали организации связанные с семьей Манвела Григоряна
|Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений при строительстве дороги "Север-Юг"
|Давид Санасарян: Высоковольтные сети Армении вернут в госбюджет 140 млн драмов
|ССС применила в отношении Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде
|Арцвик Минасян и правительство РА пока не проанализировали, какое воздействие будут иметь американские санкции в отношении России на Армению
|Посол США призвал власти Армении отреагировать на заявления российского истеблишмента
|Посол: США оказывают содействие правительству Армении в формировании благоприятной предпринимательской среды
|Генсек ОБСЕ готов оказать максимальное содействие сопредседателям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Бразилии Мишелу Темеру по случаю национального праздника - Дня независимости.
Как сообщает пресс-служба правительства, в послании, в частности, говорится: "Хочу поздравить Вас и дружественный народ Бразилии с национальным праздником- Днем независимости. Эффективный политический диалог между Арменией и Бразилией основан на взаимном уважении и доверии, что является прочной основой для расширения и развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Я уверен, что совместными усилями мы зафиксируем новые достижения в двусторонних отношениях, во благо народов обеих стран".
|Армения примет участие в заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ в Алмате.
|Раффи Ованнисян: В рамках дела по событиям 1 марта должен быть допрошен также нынешний премьер
|Министр: Рабочая группа выдала отрицательное заключение о наличии в районе Амулсара занесенных в Красную книгу фиолетовой гвоздики и бабочки "Апполон"
|Армен Саркисян: Я не вижу никакого напряжения в армяно-российских союзнических отношениях
|Премьер-министр Армении поздравил президента Бразилиии с Днем независимости
|На армяно-грузинской границе задержаны иранские наркокурьеры
|Пашинян: Отношения между Арменией и Россией должны стать более братскими
|Конгрессмены группы дружбы с Арменией призвали Сенат США более детально изучить кандидатуру претендента на пост посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера
|АНКА призвал Госдеп изучить законность использования американской техники при изготовлении израильских дронов, использованных против Арцаха
|SAP впервые объединит социальных предпринимателей из Армении в конкурсе SAP UP
|Секретарь Совбеза Армении не комментирует информацию о свой отставке
|Атом Эгоян и Арсине Ханджян получили армянские паспорта от Никола Пашиняна
|С 8 по 9 сентября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Парламент Армении принял законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушения на выборах
|В Москве состоялись межмидовские консультации государств-участников СНГ по вопросам повестки дня предстоящей 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
|Назначен новый генконсул Армении в Лос-Анджелесе
|Россия отменила розыск опального экс-министра обороны Армении
|Сборная Армении одержала победу над Лихтенштейном в матче первого тура Лиги наций
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 7-го сентября
|Министр обороны Армении принял начальника пограничного управления ФСБ России
|Делегация КГД во главе с Давидом Ананяном находится в Сингапуре с рабочим визитом
|Никол Пашинян назначил Артака Камаляна заместителем министра сельского хозяйства
|Глава фракции АРФ "Дашнакцутюн": Тот факт, что Роберт Кочарян вернулся в Армению, говорит о том, что он может доказать свою невиновность
|Самвел Фарманян: Не думаю, что самороспуск парламента может довести нас до добра
|Армен Рустамян: В ходе своего визита в Москву Пашинян должен подтвердить, что подходы Армении в карабахском вопросе остаются неизменными
|Самвел Фарманян: Как минимум наивно предполагать, что Армения, США, Франция и Монте-Негро в международной политике имеют равные возможности
|Армения проиграла очередное дело в ЕСПЧ
|Правительство Армении определилось со своим составом членов Общественного совета
|Геворк Костанян: Недопустимо, чтобы людей сажали в тюрьмы сроком на 3 года исключительно за обещание
|Полиция Армении сотрудничает с Интерполом в вопросе обнаружения племянника Сержа Саргсяна
|Парламент Армении обсуждает законопроект, предусматривающий усиление уголовной ответственности за дачу взяток во время выборов
|Осипян: В Армении невозможно на одну лишь зарплату приобрести такой роскошный особняк, как особняк экс-главы Полиции
|Осипян при разгоне митингов 1-2 марта 2008 года не видел огнестрельного оружия у демонстрантов
|Министр: Армения в числе стран с самым низким уровнем детской смертности
|Правительство Армении на неделю отложило рассмотрение вопроса об увеличении размера единовременного пособия за рождение второго ребенка
|ССС ответил на обвинения защиты Кочаряна
|ЕКЗ разъясняет: 140 драмов/1 кг - это верхний ценовой предел, установленный компанией с учетом закупа максимального объема в 29 000 тонн
|Камерун, Монголия, Бенин, Сальвадор - география туристов, посетивших Арцах, расширяется
|В Кремле ожидают откровенного разговора на встрече Путина и Пашиняна
|В четыре раза увеличилось количество обращений граждан Армении к Защитнику прав человека за получением консультаций
|Премьер-министр Армении едет в Москву с официальным визитом
|Генсек Совета национальной безопасности Ирана поздравил Армена Григоряна с назначением на должность секретаря Совета безопасности Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6 сентября
|Камо Кочунц освобожден от должности начальника организационно- мобилизационного управления Генштаба ВС Армении
|На Астанинской региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане" Армению представила ее первая леди - Нуне Саркисян
|Генпрокуратура Армении выявила нарушения в деятельности Полка Государственной охраны Полиции
|Посольство США в Армении разъяснило сегодняшнее заявление посла Миллса
|Организации экономического сотрудничества и развития выражает обеспокоенность низким уровнем имплементации антикоррупционного законодательства в Армении
|Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на букмекерскую контору "Виваро Бет"
|Арам Орбелян: Возможно, мы потребуем привлечь к уголовной отвественности должностных лиц, у которых хранится паспорт Кочаряна
|Для абонентов Beeline и впредь услуги Yandex-а будут доступны без расходов за интернет
|Конгрессмены США призывают вернуть Степанакерт за стол переговоров по карабахскому урегулированию
|Санасарян: Все тендеры в Эчмиадзине выигрывали организации связанные с семьей Манвела Григоряна
|Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений при строительстве дороги "Север-Юг"
|Давид Санасарян: Высоковольтные сети Армении вернут в госбюджет 140 млн драмов
|ССС применила в отношении Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде
|Арцвик Минасян и правительство РА пока не проанализировали, какое воздействие будут иметь американские санкции в отношении России на Армению
|Посол США призвал власти Армении отреагировать на заявления российского истеблишмента
|Посол: США оказывают содействие правительству Армении в формировании благоприятной предпринимательской среды
|Генсек ОБСЕ готов оказать максимальное содействие сопредседателям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
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|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
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|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
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|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
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|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
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|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
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|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
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|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
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|Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
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|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
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|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
|Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
|Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
|Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
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|Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
|Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>
|СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
|Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
|Пашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепо
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|Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
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|Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
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|Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы