Пятница, 7 Сентября 2018 14:54

АрмИнфо. Армянские пограничники задержали иранских наркокурьеров на армяно-грузинской границе.

Как сообщает КГД РА, двое граждан Ирана Фархад Эбрахим Солеймани и Лейла Норальдин Досткан в 01:30 7 сентября прибыли в Армению. Проехав республику транзитом, в 12:30 они подъехали к КПП "Баграташен".

О них уже поступил сигнал тревоги. Но в личных вещах у них ничего не обнаружили. После этого иранцев доставили в больницу города Ноемберян. В разных частях тела у них нашли несколько пакетов. По признанию задержанных, они провозили героин. Найденное вещество отправлено на экспертизу.