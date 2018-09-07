Пятница, 7 Сентября 2018 14:53

АрмИнфо. Наши отношения с Россией имеют особое значение и занимают особенное место. Об этом в своем интервью программе "Зинуж", перед своим отбытием в Россию заявил премьер-министр Никол Пашинян.

В интервью, анонс которого на своей странице в соцсети Facebook опубликовал пресс- секретарь премьер-министра Армам Ехоян, Пашинян отмечает, что армянская сторона хочет поднять эффективность сотрудничества между Россией и Арменией. "Мы надеемся, что эффективность данных отношений значительно повысится. Наши отношения должны находится на значительно более высоком уровне, стать более стратегическими, более партнерскими и более братскими", - заявил Пашинян.

Он также коснулся обязательств Армении в ОДКБ, отметив, что этот вопрос интересует все страны-члены. "После моего общения с главами государств-членов ОДКБ мне стало очевидно, что этот вопрос интересует также их. Во-первых, следует поднимать существующие проблемы, с тем, чтобы мы были осведомлены о том, какие обязательства имеет ОДКБ перед Арменией, а какие Армения перед ОДКБ и странами-членами", - отметил премьер-министр РА.

Пресс-секретарь Пашиняна, в свою очередь написал, что в своем интервью премьер- министр коснулся боевой готовности материально-технической насыщенности ВС Армении, механизмов и возможностей по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, армяно-российского сотрудничества и деятельности в ОДКБ.