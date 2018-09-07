Пятница, 7 Сентября 2018 14:06

АрмИнфо. Конгрессмены группы дружбы с Арменией, представители гражданского общества призвали Сенат США более детально изучить кандидатуру претендента на пост посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера.

Как отмечает исполнительный директор АНКА Арам Ампарян, никогда не было более острой необходимости в прояснении характера и масштабов американских отношений с режимом Алиева. <Процесс подтверждения кандидатуры посла предоставляет столь необходимую возможность для существенного контроля со стороны Конгресса за все более тревожные проявления в американо-азербайджанских отношениях, характеризующиеся обостряющейся агрессией против армян, подавлением инакомыслия и хорошо финансируемой кампанией по манипулированию политическими процессами в США>,- считает Ампарян.

Отметим, что традиционно конгрессмены задают кандидатам на пост посла США в РА или в АР вопросы по карабахскому урегулированию, о региональных приоритетов и политике в странах назначения. Ранее усилиями армянского лобби была пресечена попытка назначения на пост посла США в АР бывшего американского сопредседателя в Минской группе ОБСЕ Мэтью Брайзы, поскольку тот являлся активным антиармянским лоббистом.

Эрл (Ли) Литценбергер - старший советник Бюро по политическим вопросам. Он был назначен на эту должность в начале 2018 года. До этого он занимал должность заместителя главы миссии в США в НАТО в Брюсселе (2014-2017 гг.), посольстве США в Сербии (2010- 2013 гг.), в Кыргызстане (2006-2009 гг.). Он был заместителем старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане (2013- 2014 годы).