Пятница, 7 Сентября 2018 13:48

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки призвал Госдеп официально изучить законность использования американской техники при изготовлении израильских дронов, использованных Азербайджаном против Арцаха в 2017 году.

АНКА напоминает, что законодательство США запрещает использование третьими странами американской военной техники при изготовлении вооружения, экспортируемого странам, которые подпадают под американское оружейное эмбарго. В этом свете АНКА призывает Госдеп начать расследование по данному факту.

Отметим, что в июле 2017 года израильская компания Aeronautics Defense Systems, продавшая Азербайджану беспилотники, по требованию Баку испытала их в направлении Арцаха, в результате чего ранения получили двое армянских военнослужащих.

После протестов армянской стороны власти Израиля начали расследование по данному факту, было принято решение применить пенитенциарные меры в отношении компании Aeronautics Defense Systems.