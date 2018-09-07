Пятница, 7 Сентября 2018 13:44

АрмИнфо. Компания SAP в четвёртый раз проведёт конкурс для социальных предпринимателей SAP UP. В этом году география конкурса расширилась – помимо России, Беларуси и Казахстана SAP UP впервые придет в Армению. Заявки на участие в конкурсе принимаются на официальном сайте с 7 сентября по 7 октября. С 2015 года в конкурсе приняли участие более 1500 проектов. Победители получат денежные гранты, призеры – сертификаты на образовательную поездку в один из европейских центров по поддержке социальных проектов.

“За 4 года SAP UP привлек внимание к десяткам важных проектов в ряде стран и стал одним из ключевых событий для социальных предпринимателей. Мы надеемся, что конкурс станет ежегодным и в Армении, откроет новые возможности для уже существующих проектов и привлечет больше активных людей в сферу социального предпринимательства”, – сказал Илья Шулипин, директор представительства SAP CIS в Республике Армения.

В SAP UP может принять участие социальный проект, который работает по одному из следующих направлений: экология, новые технологии, развитие территорий, обеспечение равных возможностей, культура, медицина и здравоохранение, здоровый образ жизни или спорт. Подробная информация о конкурсе SAP UP, правилах и условиях участия доступна на официальном сайте: http://www.sap-up.org.

Конкурс SAP UP начинается в сентябре 2018 года и будет состоять из нескольких этапов: сбор заявок от потенциальных участников с помощью централизованной системы на базе решения SAP Innovation Management, оценка проектов экспертами конкурса, выбор финалистов и очные финалы конкурса, которые пройдут в течение ноября-декабря 2018 года в Москве, Алматы, Минске и Ереване. В жюри конкурса SAP UP участвуют эксперты по социальному предпринимательству, компании-партнёры SAP, представители фондов, стартап-акселераторов и общественных организаций.

Всего в 2017 году более 700 социальных предпринимателей из России, Беларуси и Казахстана подали заявки на участие своих проектов в SAP UP. Согласно данным опроса участников прошлого года, подавляющее большинство предпринимателей в социальной сфере имеют высшее образование (в России – 94%, в Беларуси и Казахстане – 86%). Участниками SAP UP в России и Беларуси в большинстве выступали люди среднего возраста (57-60% – в возрасте от 30 до 50 лет), в то время как в Казахстане – люди в возрасте до 30 лет (57%). Стоит также отметить, что в каждой из трёх стран большинство социальных предпринимателей – это женщины (с небольшим процентным перевесом, от 51 до 54%).

Стратегический партнер и оператор конкурса с 2016 года – Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО».



SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения.

Решениями и сервисами SAP пользуется более 378 000 клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.

В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ижевске, Алматы и Минске, а численность сотрудников превысила 1100 человек. Более подробная информация — на www.sap.com и www.sap.ru. -0-