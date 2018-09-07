Пятница, 7 Сентября 2018 13:14

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не комментирует информацию о своей отставке.

Отметим, что 5 сентября в армянских СМИ, появилась информация о том, что в ближайшее время ожидается отставка Григоряна. Согласно СМИ, премьер-министр Никол Пашинян обещал эту должность политологу Айку Мартиросяну, который активно поддерживал его в прессе, соцсетях и др.

По мнению экспертов, эта возможная отставка обусловлена недовольством российской стороны деятельностью Григоряна, а также главой Госслужбы контроля Давидом Санасаряном, которые считаются прозападными деятелями.