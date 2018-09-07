Пятница, 7 Сентября 2018 13:13

АрмИнфо. На территории Армении 7 сентября в вечерние часы в Тавуше, Шираке и Лори, а также с 8-10 сентября в большинстве регионов страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных частях страны возможен град. Как сообщает пресс-служба МЧС, с 11-12 сентября ожидается ясная погода без осадков. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 5-10 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 15-10 метров в секунду. Температура воздуха с 8-9 сентября понизится на 3-4 градуса.

В Ереване 7, а также с 10-12 сентября ожидается ясная погода без осадков. 8 сентября в вечерние часы в отдельных частях города ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем будет колебаться от + 34 до +32 градусов тепла.