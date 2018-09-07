Пятница, 7 Сентября 2018 12:10

АрмИнфо. Законопроект, ужесточающий наказание за избирательные взятки, принят армянским парламентом во втором чтении и окончательном чтении.

Отметим, что в ходе внеочередного заседания Парламента прошедшего 6-го сентября данный законопроект был раскритикован представителями парламентских фракций РПА и "Блок Царукян". Представители фракций, в частности, отмечали, что в этот законопроект правительство должно внести коррективы. Депутаты также заявили, что в законопроекте очень много непонятных фраз и некоторые его положения противоречат самой идее уголовного права. Однако, 7 сентября законопроект был принят во втором чтении.

Напомним, что 6 сентября в ходе внеочередного заседания Национальное Собрание обсуждало поправки в Уголовном кодексе, предусматривающие усиление уголовной ответственности за нарушения во время выборов. По данному законопроекту предлагается запретить любую благотворительную деятельность на время предвыборной кампании. Законопроектом также предлагается запретить любую благотворительную деятельность на время предвыборной кампании. Кроме того, предусмотрено наказывать не только за подкуп избирателей, но и за обещание дать подкуп. За такие предложения предлагается наказывать штрафом от 100 тысяч до 400 тысяч драмов, либо лишением свободы сроком до пяти лет. При этом подкупом предлагается считать выдачу не только денег, но и других материальных благ, в том числе продуктов питания, что соответствует стандартам группы Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO). Таким образом, если гражданин проголосует в присутствии третьих лиц, или же за благотворительность в период проведения предвыборной кампании предполагается уголовная ответственность.