Пятница, 7 Сентября 2018 11:07

АрмИнфо. В Москве состоялись межмидовские консультации государств-участников СНГ по вопросам повестки дня предстоящей 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Согласно источнику, в консультациях приняли представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, а также Исполнительного комитета СНГ. Азербайджанская Республика и Кыргызская Республика приняли участие в качестве наблюдателей. Участники консультаций отметили значимость тесного взаимодействия государств-участников Содружества "на площадке" ООН и уделили особое внимание тематике предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Организации. Обсуждены вопросы совместной работы делегаций государств-участников СНГ в ООН, их приоритеты на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи, реализация Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и выборы в органы ООН.

В ходе консультаций был рассмотрен проект резолюции 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве между ООН и СНГ, подготовленный Республикой Таджикистан. Участники встречи договорились продолжить работу над документом.

Участники консультаций отметили полезность состоявшегося обмена мнениями и решили продолжить регулярные консультации государств-участников СНГ по вопросам повестки дня ООН на двусторонней и многосторонней основе, в том числе между делегациями государств-участников СНГ в ходе 73-й сессии Генассамблеи.