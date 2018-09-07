Пятница, 7 Сентября 2018 10:05

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 7 сентября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-14:00 жилые дома 24/1, 24/2, 24/3, 27, 28, 29, 50 в квартале "Ованнисян", супермаркет "Ереван Сити" иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 5, 6, 7, 8 в кв. "Даниел Варужан" иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома 153, 202, 203 на ул. Арманекяна, собственные дома 2, 10, 8/8, 8/10 на ул. Г.Овсепяна, здание агентства по здравоохранению, поликлиника N 5 иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Норк Мараш;

10:00-16:00 жилые дома 8, 10 на пр. Азатутяна, жилые дома 4, 5/1 -5/3, 20 на ул. А.Тиграняна иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 37 на пр. Комитаса, жилые дома 15, 17 на ул. Врацакан, спортшкола N 2 иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами); переулки Тычины 2, 3, переулок 16-ой улицы Шаумяна иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подьзед 2 жилого дома 20 на ул. Арцаха, подьезды 2-4 жилого дома 47/7 на ул. Хоренаци, собственные дома на ул. Худякова, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

10:30-16:30 жилой дом 11 на ул. Абовяна иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Вагаршян ев вординер" по адресу: ул. Хоренаци 24 иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Ренко" иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Нарек", жилые дома 4 на ул. Григора Лусаворича и 16 на пр. Тиграна Меца; прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 3-14 на ул. Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-17:00 жилые дома 4, 20/1 на ул. Верин Шенгавит, собственные дома на переулке Верин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 10, 10А, 12, 20, 20/1, 20/2, 22 на ул. Арцаха, 35/39, 55/5, 55/6, 55/8, 55/12, 55/9, 119, 119/8, 121, 129, 131, 131/6, 133/2, 137, 139 и собственные дома 94/1- 135/7 на ул. Царава Ахбюра, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака, собственные дома 4-78 на ул. Паруйра Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 13Г-45Г на 1-ой улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 3 на ул. Хнко Апер, собственные дома 15-19/2, 36-48 на ул. Сосе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Аралез, Нор Кянк и Гораван;

10:00-14:00 частично 3-яя улица в городе Масис;

10:00-16:00 частично село Таперакан;

10:30-16:00 частично село Айгепат;

11:00-15:00 частично село Баграмян;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-15:00 частично село Малишка;

10:00-16:00 улица Ереванян, стaнция "Внасазерцман", кварталы "Кечут" и "Дзахапня", прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук; частично село Гетап;

в Котайкском марзе:

10:00-12:00 село Нор Гюх, Котайк и Гохт;

10:00-11:00 село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14:00 зоны отдыха "Ван", "Норалусин" и насосная станция "Аревик", прилегающие к селу Цовагюх;

10:00-16:00 села Мец Масрик, Кахакн, Третук, Кутакан, телестанция "Масрик", станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком", "АрменТел";

10:00-16:30 село Цовагюх, хлебной завод Цовагюха, телестанция, компании "Самвел ев Адриан", "Арцапшин", "МММ энд Р", "Паргев Шахбазян", "Артем Петросян", "Алик", станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком";

в Ширакском марзе:

10:00-13:00 улица Шаумяна в Артийском регионе;

10:00-16:00 села Бавра, Сарагюх, таможня Бавры и частично центральная часть села Цогамарг в Ашоцком регионе; село Сарнахбюр в Анийском регионе;

в Лорийском марзе:

09:00-13:00 частично село Дсех;

12:00-16:00 село Михайловка;

12:00-17:00 село Гетаван;

в Сюникском марзе:

11:00-13:00 село Караундж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 Ереванское шоссе в городе Горис;

14:00-16:00 село Тандзатап.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.