Четверг, 6 Сентября 2018 19:43

АрмИнфо. С целью изучить передовой опыт налогового администрирования в Юго-Восточной Азии, высокопоставленная делегация комитета государственных доходов (КГД) во главе с Давидом Ананяном находится в Сингапуре с рабочим визитом.

В ходе визита КГД ознакомился с организацией бизнес-процессов и электронных систем управления налоговым органом Сингапура, чтобы в дальнейшем использовать опыт в Армении. Для изучения опыта был организован ряд рабочих встреч с руководствами различных налоговых органов Сингапура. Сингапурские коллеги выразили готовность помочь армянской делегации в достижении целей налоговой реформы. Представители органов налоговой системы представили армянским коллегам стратегические планы и видение IRAS, электронные процессы налогового органа также программы повышения налоговой дисциплины налогоплательщиков Сингапура, анализ рисков и планы инспекций.

Департаменты налоговой системы также предоставили электронную информацию о методах и инструментах, используемых для измерения и контроля налоговых обязательств компаний в Сингапуре. Визит продолжается.-