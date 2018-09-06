Четверг, 6 Сентября 2018 19:13

АрмИнфо. 6 сентября в Нью-Йорке Организация Объединенных Наций впервые отметит Международный день действий против ядерных испытаний в формате официального пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

На заседании, которое проводится председателем Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком, выступят Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и исполнительный секретарь Организации Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний Лассино Зербо. Специальным гостем заседания станет казахстанский художник, активист, Почетный посол Проекта АТОМ Карипбек Куюков.



Участники заседания обсудят меры по скорейшему установлению запрета на ядерные испытания для построения мира, свободного от ядерного оружия, а также обменяются мнениями о текущей обстановке в мире в условиях сохраняющейся угрозы возобновления ядерных испытаний.



Международный день действий против ядерных испытаний отмечается ООН с 2010 года после принятия в декабре 2009 года по инициативе Казахстана резолюции Генеральной Ассамблеи 64/35, учредившей этот день. В декабре 2017 года принята резолюция, устанавливающая проведение официальных заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи по случаю этого памятного дня.



Заседание будет транслироваться в прямом эфире на сайте ООН http://webtv.un.org/ с переводом на все официальные языки ООН.