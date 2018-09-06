Четверг, 6 Сентября 2018 17:28

АрмИнфо. Не думаю, что вопрос уголовного преследования второго президента Армении Роберта Кочаряна может занять отдельное место в повестке встречи премьера РА Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина. Об этом 6 сентября в беседе с журналистами заявил глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

При этом он заметил, что у Кочаряна были очень теплые отношения с Путиным. Тем не менее, Рустамян не разделяет мнения о том, что Москва оказывает поддержку Кочаряну. По его словам, реакция Москвы на процессы в Армении обусловлена ее интересами в регионе: "Россия имеет свои интересы в Армении и регионе, конечно, она не вправе вмешиваться в наши дела, но может иметь обеспокоенность в связи с некоторыми процессами, скажем, ситуацией, сложившейся вокруг уголовного преследования Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, что, несомненно, бьет по имиджу этой организации. Ведь трудно представить, что генсека НАТО могут посадить на скамью подсудимого до того, не отозвав его. Россия напоминает нам, что, несмотря на внутриполитическую ситуацию, мы не должны нарушать наши обязательства перед ЕАЭС и ОДКБ. В данной ситуации очень важно, останется ли должность Генерального секретаря ОДКБ за Арменией или нет".

Возвращаясь к Кочаряну, Рустамян заметил, что если он не сбежал от следствия, а вернулся на родину из-за рубежа, свидетельствует о том, что второй президент уверен в своей невиновности, и может ее доказать. "Своим поведением Роберт Кочарян доказывает, что он может доказать свою невиновность, но это также говорит о высоком уровне нашей системы правосудия. То есть, если вы не верите суду, то нет смысла возвращаться. В таких случаях некоторые должностные лица просят политические убежище в зарубежных странах, но в нашем случае этого не случилось", - отметил Рустамян.

Касаясь информации об отказе Москвы выдавать армянскому правосудию экс-министра обороны Микаэла Арутюняна, также вместе с Кочаряном и Хачатуровым обвиняемого в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года, Рустамян заявил, что подобная ситуация действительно вызывает обеспокоенность. "Нам надо продумать, в каком ключе можно решить подобные вопросы. Если это правда, то Россия прямым текстом заявляет, что ситуация вокруг дела 1 марта, мягко говоря, не вдохновляет ее. Думаю, ответ на вопрос, почему, мы узнаем после встречи Путин-Пашинян. И я не исключаю, что этот вопрос следует обсудить, подобные ситуации не должны отрицательно влиять на наши дипломатические отношения", - отметил депутат.