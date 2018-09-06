Четверг, 6 Сентября 2018 16:43

АрмИнфо. У правительства Армении нет достаточных оснований для создания системы переходного правосудия. Об этом 6 сентября в беседе с журналистами заявил депутат от Республиканской фракции Самвел Фарманян.

Депутат отметил, что можно будет выражать свою позицию относительно переходного правосудия только после того, как исполнительная власть представит необходимые основания для введения этой системы.

Что касается анонсируемых Пашиняном конституционных поправок, предусматривающих самороспуск парламента, Фарманян заявил, что при любом развитии событий, приоритетным для правительства должны быть государственные интересы. "Я пока не вижу повода для принятия подобного решения", - заявил депутат.

Отметим, что 2 сентября во время своего видеообращения Пашинян заявил, что правительство разрабатывает проект конституционных реформ по самороспуску парламента. По его словам, парламентские выборы должны пройти не позже начала июня 2019 года.

В ответ на это председатель постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям, зампред РПА Армен Ашотян написал, что

если Пашинян хочет долгое время занимать должность премьер-министра, то ему следовало бы заняться своими прямыми обязанностями, то есть развитием экономики государства.