Четверг, 6 Сентября 2018 16:39

АрмИнфо. Тот факт, что формат встречи глав Армении и России является двухсторонним уже свидетельствует о том, что желание встретиться есть у обеих сторон. Об этом 6 сентября в Парламенте Армении, в беседе с журналистами заявил депутат от фракции "Елк" Ален Симонян.

Симонян заявил, что бывали случаи, когда должностные лица Армении отправлялись в Москву, но так и не встречались со своими российскими коллегами. "Вполне нормально, что за это время состоялись 2 встречи между премьер-министром РА и президентом РФ. За это время стороны изучали различные ситуационные проблемы", - отметил Симонян.

Что касается критики депутатов от РПА на заявления Пашиняна в адрес главы МИД России Сергея Лаврова, Симонян заявил: "Политическая сила, которая узнает о выдаче Рамиля Сафарова из прессы, не имеет права говорить о дипломатии. Армения строит очень правильные, партнерские отношения как с Россией, так и США и Европой".

В противовес Симоняну глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян считает, что в армяно-российских отношениях появилось напряжение. "Однако, я думаю, что наши стратегические отношения настолько важны для обеих стран, что все проблемы будут сглажены. Во всяком случае, мы надеемся на то, что в ходе встречи Пашинян-Путин все проблемы будут решены. Это может иметь для нас судьбоносное значение", - подчеркнул Рустамян.

Он также отметил, что в ходе данной встречи очень важно, чтобы Армения в очередной раз представила свою позицию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Звучали разные заявления, но думаю, это хорошая возможность обсудить данный вопрос еще раз", - отметил депутат.

На вопрос, есть ли у Никола Пашиняна концепция по карабахскому урегулированию, Рустамян заявил: "Еще при первой встрече Никола Пашиняна с представителями нашей фракции, нам стало очевидно, что последний, в переговорном процессе будет опираться на волю народа Арцаха. Думаю, на данной встрече стоит обсудить способы по предотвращению войны, а также венские и санкт-петербургские договоренности, исполнения которых Азербайджан старается избежать, учитывая перемены в Армении. Мы должны отметить, что выступаем за продолжение переговорного процесса при двух условиях - полном соблюдении режима перемирия и обязательного включения Арцаха в переговоры", - отметил Рустамян.

Отметим, что 8 сентября в Москве состоится рабочая встреча Пашинян-Путин. По информации АрмИнфо, инициатива визита и встречи принадлежит армянской стороне, однако аппарат премьера РА не комментирует эту информацию.