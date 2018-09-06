Четверг, 6 Сентября 2018 15:48

АрмИнфо. Отношения между Арменией и Россией имеют первоочередного значения для нашей республики. Об этом 6 сентября в беседе с журналистами заявил депутат от фракции Республиканской партии Армении Самвел Фарманян, коснувшись мнений экспертов о том, что отношения между РА и РФ в последнее время носят натянутый характер.

Депутат отметил, что вне зависимости от того, какая политическая сила находится у власти, существуют проблемы, решение которых для данной власти очень важно. По словам Фарманяна, в числе этих приоритетов - сохранение и углубление партнерских отношений с Россией. "Я и некоторые мои коллеги уже выражали нашу озабоченность в связи с последними реалиями в отношениях между Арменией и Россией. Как депутат, я надеюсь на то, что все действия новых властей будут исходить исключительно из интересов РА, что предполагает продолжение прежнего внешнеполитического курса", - отметил депутат.

В ответ на вопрос о том, может ли встреча Пашинян-Путин загладить "появившиеся в отношениях двух стран морщинки", Фарманян заметил: "Отношения между странами не обусловлены личными встречами между главами государств, на данных встречах невозможно решить существующие проблемы. Во взаимоотношениях между странами важно то, чтобы прозвучавшие заявления были реализованы", - подчеркнул Фараманян.

На замечание некоторых журналистов о том, что нынешние власти Армении в отличие от предшественников выстраивают отношения с Россией на равных, депутат заметил: "Если вам кажется, что в мировой политике все страны имеют равные возможности, вынужден вас разочаровать, это не так. Другое дело, что каждое государство самостоятельно разрабатывает свою внешнюю политику, исходя из своих интересов и используя все свои ресурсы". Фараманян подчеркнул, что нужно хотя бы сохранить отношения с Россией на том уровне, которые были установлены до смены власти в Армении, поскольку в регионе появились весьма серьезные и опасные факторы.

"То, что происходит в Иране нам всем известно, более того, в последнее время наблюдается также напряжение отношений между Турцией и Соединенными Штатами. В свою очередь ухудшение отношений между Турцией и США, могут привести к укреплению отношений между Россией и Турцией. На этом фоне Армения не вправе поскользнутся во внешней политике ", - подчеркнул депутат.