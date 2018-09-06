Четверг, 6 Сентября 2018 15:37

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Гарика Дадаяна, который был осужден за содействие и подстрекательство в контрабанде обогащенного урана в Грузию.

Согласно вердикту ЕСПЧ, имело место нарушение статьи 6 Конвенции по правам человека, а именно права на справедливое судебное разбирательство и права на допрос свидетелей. В связи с этим, Армения должна выплатить Дадаяну компенсацию за моральный ущерб в размере 2400 евро и 1000 евро за судебные издержки.

Напомним, что Двое контрабандистов были привлечены к ответственности и осуждены в Грузии, в то время как Дадаян был привлечен к уголовной ответственности и осужден в Армении, по существу, на основании показаний контрабандистов грузинским властям.

Суд, в частности, отметил, что права Дадаяна были существенно ущемлены, поскольку суд первой инстанции Армении не опросил контрабандистов лично. Грузинские власти отказались от передачи контрабандистов Армении из-за уголовного дела против них в самой Грузии.