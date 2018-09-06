Четверг, 6 Сентября 2018 14:42

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 6 сентября определилось со своим составом членов Общественного совета, теперь очередь - за органами самоуправления, земляческими и творческими союзами, студенческими и молодежными организациями, союзами ветеранов.

Согласно решению Кабинета министров, членами Общественного совета назначаются Вазген Манукян, Армен Тер-Тачатян, Анаит Агоян, Карлос Казарян, Овик Мусаелян, Ованес Ованнисян, Бабкен Пипоян, Вардан Азатян, Арутюн Месропян, Гагик Гиносян, Нарине Хачатурян (Тухикян), Ашот Акопян, Юрик Джавадян, Аркадий Тер-Тадевосян, Грант Абрамян.

Отметим, что порядок назначения членом Общественного совета определяется новым законом "Об общественном совете", принятом 7 марта текущего года Национальным Собранием РА. Согласно требованиями обновленной Конституции, Общественный совет признается консультативным органом при правительстве Армении. Законопроектом установлен порядок формирования совета. В отличие от ранее действовавшего Общественного совета с участием 36 членов, в новом составе будут представлены 45 человек. Членами совета могут быть лица, достигшие 25-летнего возраста, обладающие знаниями и опытом. Вместо ныне действующих 12 консультативных комиссий отныне в составе совета будут действовать 5 отраслевых комиссий. Внеочередные заседания совета могут созываться по требованию не 2/3 членов совета, как это происходит сегодня, а 1/3. Заседания Общественного совета, которые будут открытыми, могут происходить не реже 1 раза в два месяца против трех месяцев в настоящее время. Финансирование Общественного совета будет производиться со счетов государственного бюджета. Общественному совету будет содействовать Офис общественного совета, который получит статус правительственного органа. 15 членов совета назначает правительство, которые затем получат право обращения в местные органы самоуправления, земляческие и творческие союзы, студенческие и молодежные организации, союзы ветеранов и т.д. с предложением о представлении кандидатов в члены совета. Получив данные о кандидатах, будут проведены закрытые голосования, по итогам которых будут определены 15 членов совета, получившие наибольшее количество голосов. После этого уже 30 членов совета изберут оставшихся 15 членов. Премьер-министр РА после завершения всех этих процедур представит список членов совета на утверждение президенту страны. Приостановка деятельности члена совета не может быть приостановлена в течение года после его назначения. При Общественном совете будет действовать Палата по делам национальных меньшинств, которая станет консультативным органом. В настоящее время готовится новый проект закона "О национальных меньшинствах", который будет регулировать вопросы, связанные с национальными меньшинствами.