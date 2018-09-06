Четверг, 6 Сентября 2018 14:39

АрмИнфо. Законопроект, ужесточающий наказание за избирательные взятки, принят армянским парламентом в первом чтении.

Несмотря на это, фракция Республиканской партии Армении и "Блок Царукян" подвергли критике документ. Представители фракций отмечали, что в этот законопроект правительство должно внести коррективы. Депутаты также заявили, что в законопроекте очень много непонятных фраз и некоторые его положения противоречат самой идее уголовного права.

В частности, во время внеочередного заседания Национального Собрания, бывший Генеральный прокурор Армении, глава парламентской комиссии по государственно- правовым вопросам Геворк Костанян заявил, что с правовой точки зрения, этот законопроекте содержит в себе весьма серьезные угрозы. "Недопустимо, чтобы людей сажали в тюрьмы сроком на 3 года исключительно за обещание, проголосовать за какую- либо фракцию или партию", - подчеркнул Костанян.

Депутат подчеркнул, что профильная комиссия дала положительное заключение законопроекту при условии, что правительство его подкорректирует. "Однако, правительство и не подумало вносить в данный проект коррективы", - подчеркнул Костанян.

Вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов также заявил, что непозволительно из сиюминутных стремлений представлять сырой и недоделанный документ, который впоследствии может создать больше проблем, чем решить их. При этом он подчеркнул, что сама идея законопроекта для него приемлема. Шармазанов также обратился к заявлению депутат от блока "Елк" Алена Симоняна о том, что в парламенте есть люди, раздававшие избирательные взятки: "По сути, Вы озвучили сообщение о преступлении. Пожалуйста, укажите также конкретные имена",- призвал Шармазанов.

На эту тему высказался также депутат от фракции "Блок Царукян" Геворк Петросян. Последний также как и Костанян выразил свою озабоченность тем, что согласно данному законопроекту, человека, который всего лишь дал обещание, проголосовать "так, а не иначе, за какую-либо политическую силу" могут привлечь к уголовной ответственности. "Тюремное заключение, сроком до 3 лет лишения свободы за обещание противоречит самой идее уголовного права. Оно также не позволяет привлекать людей к уголовной ответственности за их мнение или же намерение. В данном случае мы видим, что фактически между дачей взятки и общением проголосовать за того или иного кандидата поставили знак равенства", - отметил депутат.

Отметим, что сегодня, 6 сентября в ходе внеочередного заседания Национальное Собрание обсуждало поправки в Уголовном кодексе, предусматривающие усиление уголовной ответственности за дачу взяток во время выборов. В соответствии с этим законопроектом, в случае некоторых нарушений, предполагается ужесточить уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет или назначения административного штрафа в размере 05 тысяч минимальных зарплат. Таким образом, если гражданин проголосует в присутствии третьих лиц, или же за благотворительность в период проведения предвыборной кампании предполагается уголовная ответственность.