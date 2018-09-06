Четверг, 6 Сентября 2018 14:23

АрмИнфо. Мы находимся в тесном сотрудничестве с Интерполом в вопросе обнаружения племянника третьего президента Сержа Саргсяна нарека Саркисяна. Рано или поздно это сотрудничество принесет положительные результаты. Об этом сегодня 6 сентября журналистам сообщил начальник полиции Валерий Осипян. Накануне же в следственный орган добровольно явилась племянница Саргсяна Ани, которая также находилась в розыске. В ее отношении в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Отметим, что племянники Саргсяна, также как и его старший брат Левон, который тоже находится в розыске, проходят в качестве обвиняемых по делу о незаконном обогащении.