Четверг, 6 Сентября 2018 13:46

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 6 сентября обсуждает поправки в Уголовном кодексе, предусматривающие усиление уголовной ответственности за дачу взяток во время выборов.

Представляя проект закона, заместитель министра юстиции РА Артур Ованнисян отметил, что документом предлагается увеличить штрафы за нарушения на выборах, которые составят не менее 100 тысяч драмов. Правительство, как подчеркнул заместитель министра, приняло решение минимизировать и в последующем не допустить влияния и давления на избирателей в период предвыборных кампаний, и законодательный пакет направлен как раз на реализацию данной цели. "Мы действительно должны прийти к тому, чтобы граждане могли избирать свободно и легко", - сказал замминистра. Он пояснил, что предлагается запретить любую благотворительную деятельность на время предвыборной кампании. Кроме того, предусмотрено наказывать не только за подкуп избирателей, но и за обещание дать подкуп. За такие предложения предлагается наказывать штрафом от 100 тысяч до 400 тысяч драмов, либо лишением свободы сроком до пяти лет. При этом подкупом предлагается считать выдачу не только денег, но и других материальных благ, в том числе продуктов питания, что соответствует стандартам группы Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO). Предлагается также криминализировать и ужесточить наказание в случаях не только предложения взятки, но и фальсификации результатов выборов, кражи избирательных урн и подписанных списков. В то же время, лицо, получившее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если до получения правоохранительными органами информации о совершенном преступлении, но не позднее чем в течение трех дней с момента получения взятки, добровольно сообщил правоохранительным органам и оказал помощь в раскрытии преступления. Также от уголовного преследования будет освобождено лицо, добровольно предоставившее данные о случае повторного голосования, либо голосования за другого человека. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, отмечая важность принятия этого документа, добавил, что этим можно будет исключить такое явление, как подкуп. "В этом плане выборы Совета старейшин Еревана станут очень важным экзаменом для нас, и мы его должны сдать на отлично", - сказал глава правительства.