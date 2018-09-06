Четверг, 6 Сентября 2018 13:35

АрмИнфо. В Армении невозможно на одну лишь зарплату приобрести такой роскошный особняк, как особняк экс-главы Полиции Владимира Гаспаряна. Об этом в беседе с журналистами заявил нынешний глава Полиции Валерий Осипян.

При этом он не сумел ответить на вопрос о том, на какие средства Гаспарян приобрел этот особняк. <С этим вопросом лучше обратиться к нему>,- посоветовал Осипян.

Отметим, что на основании публикации портала о приобретении бывшим начальником Полиции РА Владимиром Гаспаряном особняка стоимостью в $3 млн Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупных размерах и превышения должностными полномочиями.