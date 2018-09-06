Четверг, 6 Сентября 2018 13:19

АрмИнфо. Во время событий 1-2 марта 2008 года нынешний начальник полиции Армении Валерий Осипян видел у демонстрантов палки, но не огнестрельное оружие. Об этом он заявил в беседе с журналистами. По его словам, в операции 1-2 марта было вовлечено большое число полицейских, но нельзя бесспорно утверждать, что кто-то из них превысил служебные обязанности и совершил уголовное преступление.

На вопрос, был ли приказ разгонять демонстрантов при помощи огнестрельного оружия, Осипян заявил, что не может этого знать, так как в то время занимал иную должность. Тем не менее, добавил Осипян, он сам, как и сотни его товарищей по службе, находился в центре Еревана и участвовал в операции против демонстрантов. "Сам я огнестрельного оружия не видел. Видел палки и похожие орудия, но огнестрельного оружия - не видел", - заявил он.

При этом Осипян исключил, чтобы в нынешней Армении правоохранители допустили бы человеческие жертвы при разгоне митинга, даже незаконного: "Это недопустимо. Я исключаю, чтобы в Армении произошло что-либо подобное. Только в случае вооруженного переворота. Но я исключаю, что наши граждане пойдут на это. И полиция на такое не пойдет. Наоборот, мы хотим укрепить связи с обществом и показать, что полицейский - часть общества", - заявил Осипян.

Меж тем, следственный орган возбудил новое уголовное дело по событиям 1 марта 2008 года, согласно которому 1300 полицейских применили насилие и спецмеры в отношении мирных демонстрантов для их разгона. Впоследствии должностные лица полиции составили фальшивые рапорты о том, что эти действия были вынужденными, поскольку были получены сведения о наличии у демонстрантов оружия. А когда правоохранители попытались проверить эти сведения встретили сопротивление демонстрантов, следствие чего была применена сила.