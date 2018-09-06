Четверг, 6 Сентября 2018 13:06

АрмИнфо. Спикер парламента Армении Ара Баблоян, являющийся по специальности детским хирургом-урологом, после ухода с поста видит себя в сфере здравоохранения. Об этом он заявил в беседе с журналистами на международной конференции по детской хирургии и нейрохирургии.

В свою очередь министра здравоохранения Арсен Торосян на церемонии открытия конферанса заявил, что за последние годы уровень детской смертности на 1/3 сократился. Армения в числе стран с самым низким уровнем детской смертности, подчеркнул он. При этом министр заметил, что основной причиной детской смертности являются несчастные случаи.

Отметим, что в Ереване стартовала Международная конференция по детской хирургии и нейрохирургии. В нем участвуют профессионалы из России, Молдовы, Румынии, Грузии. Среди участников президент Ассоциации детских хирургов России Александр Разумовский.