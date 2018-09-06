Четверг, 6 Сентября 2018 11:58

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 6 сентября приняло решение на неделю отложить рассмотрение вопроса об увеличении размера единовременного пособия за рождение второго ребенка.

По словам министра труда и социальных вопросов Мане Тандилян, согласно представленному проекту, предусмотрено с 1 октября 2018 года в три раза увеличить размер единовременного пособия в Армении за рождение второго ребенка. В настоящее время за рождение первого и второго ребенка родителям выплачивается единовременное пособие в размер 50 тысяч драмов за каждого ребенка, за третьего - 1 млн драмов, за каждого четвертого и последующего - 1,5 млн драмов. Теперь предлагается выделить рождение второго ребенка, за которого размер единовременного пособия составит 150 тысяч драмов. На решение этой задачи в октябре-декабре текущего года будет направлено 375 млн драмов, с 2019 года размер ассигнований составит 1,5 млрд драмов. Отчисления в текущем году, продолжила министр, будут осуществляться за счет сэкономленных средств, которые были предусмотрены бюджетом, но не выплачены по причине снижения уровня рождаемости. Если в 2016 году в Армении появились на свет 40 тысяч детей, то спустя год этот показатель снизился на три тысячи. В текущем году, как ожидается, численность новорожденных снизится еще на 1 тысячу. Представленное решение направлено на решение демографических проблем.

В ходе заседания было внесено предложение об удвоении размера единовременного пособия за рождение каждого из двойняшек или тройняшек, которое было принято, в связи с чем, по инициативе премьер-министра РА Никола Пашиняна, рассмотрение вопроса перенесено на неделю в целях внесения в документ соответствующих поправок.