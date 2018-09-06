Четверг, 6 Сентября 2018 11:57

АрмИнфо. Специальная следственная служба Армении отреагировала на обвинения адвокатов второго президента РА Роберта Кочаряна относительно незаконности конфискации его паспортов со стороны ССС.

В своем заявлении ССС посчитала непрофессиональными доводы защиты Кочаряна о неконституционности конфискации его паспортов со стороны Службы. "Конституционный суд Армении 4 апреля 2017 года, рассматривая конституционность закона о "Паспорте гражданина РА", не посчитал антиконституционным норму о конфискации паспорта обвиняемого следственным органом. Следовательно, не понятно, как могут адвокаты Кочаряна утверждать, что КС посчитал данную норму антиконституционной, и, ссылаясь на это, обвинять ССС в нарушении закона в вопросе конфискации паспортов обвиняемого в свержении Конституционного строя Кочаряна. Из всего этого напрашивается несколько выводов - либо защита Кочаряна не знакома с решением КС, либо она действует непрофессионально, либо преднамеренно вводит общество в заблуждение",- говорится в заявлении ССС.

Отметим, что защита Кочаряна накануне заявила, что конфискация паспортов второго президента РА со стороны ССС является незаконной, поскольку ранее КС принял решение о неконституционности соответствующей нормы закона о "Паспорте гражданина РА".

Напомним, что Кочарян намеревался на несколько дней покинуть республику с целью прохождения медобследования, однако за неимением паспорта он не смог сделать это. Впоследствии ССС применил в отношении Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде.