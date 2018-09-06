Четверг, 6 Сентября 2018 11:41

АрмИнфо. Разделяя эмоциональный настрой и понимая стремление фермеров выгодно реализовывать свою продукцию, Ереванский коньячный завод в этом году повысил цену на закупаемый виноград на 10 драмов, что составило 140 драмов за 1 кг. Как сообщили 4 сентября АрмИнфо в пресс-службе ЕКЗ "Арарат", подобная цена - это верхний ценовой предел, что может сделать компания с учетом закупа максимального объема в 29 000 тонн. Повышение цены на примерно 8 процентов, вдвое покрывает официально зарегистрированную в стране инфляцию.

Возвращаясь к вопросу повышения цен на пестициды, источник отмечает, что ЕКЗ продолжает предоставление по ценам прошлых лет, взяв на себя финансовый груз их подорожания. Напомним, что программа беспроцентного кредитного предоставления пестицидов в этом году составила свыше 260 млн драмов.

"Что касается вопросов о доминирующих позициях или диктование цен на виноград, отметим, что подобные манипулятивные формулировки не соответствуют действительности. Компания, каждый год организовывая процесс закупа максимально прозрачно, ответственна исключительно за свою цену и объемы. Более того, на данный момент может прогнозировать, что цена на следующий год будет рассчитана по формуле "140 драмов + официально зарегистрированная в стране инфляция"", - говорится в сообщении ЕКЗ.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Ереванский коньячный завод готов закупить виноград у всех контрактников, с которыми у компании обоюдно принятые условия. Тем не менее, если у кого-то из виноградарей есть желание не сдавать виноград или предоставить его другой компании, то ЕКЗ гарантирует, что вне зависимости от соответствующих пунктов договора, не применит никаких штрафов.

В сообщении подчеркивается, что ЕКЗ объявляет цену исключительно для своего предприятия и не отвечает за ценовые спекуляции других производителей, закупаемых незначительные объемы.

Напомним, что виноградари Армавирской области 4 сентября с.г. перекрыли трассу Армавир- Ереван и требовали пересмотра цены закупа винограда со стороны Армавирского филиала Ереванского коньячного завода "Арарат". Они утверждали, что 120-130 драмов, которые предлагает закупщик, не окупает себестоимость и те затраты, которые ими были потрачены на выращивание. До этого 3-4 дня виноград закупался со стороны заводов по 160 драмов за 1кг в соответствии с качеством винограда. Но 4 сентября Ереванский коньячный завод объявил цену закупки в 140 драмов, что на 10 драм выше, чем в прошлом году. И как только ЕКЗ "Арарат" объявил эту цену, стоимость закупки снизили Прошьянский завод и другие компании, закупающие виноград. Сельчане требовали возвращения прежней цены закупки.