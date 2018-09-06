Четверг, 6 Сентября 2018 11:19

АрмИнфо. В первом полугодии 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, число туристов, посетивших Арцах выросло на 41%.

Официальная статистика указывает, что расширилась также и география посетивших туристов. В 2017 году Арцах принял тысячи гостей из 95 стран, большинство из России, США, Ирана, Франции и других европейских стран.

Арцах посетили также туристы из Камеруна, Монголии, Бенина, Сальвадора.