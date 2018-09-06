Четверг, 6 Сентября 2018 11:05

АрмИнфо. В четыре раза увеличилось количество обращений граждан Армении к Защитнику прав человека за получением консультаций. Об этом сообщает офис Омбудсмена РА.

Согласно источнику, если в январе-августе 2017 года количество таких обращений равнялось 160, то за восемь месяцев текущего года эта цифра приблизилась к 665. Анализ показывает, что этот показатель обусловлен как повышением уровня доверия к институту Омбудсмена, о чем свидетельствуют и международные структуры, так и новыми ожиданиями общественности. Согласно статистике, за последние два года практически не изменилась картина обращений, связанная с государственными учреждениями. Граждане продолжают опротестовывать дела, входящие в компетенции судов, полиции, уголовно-исправительных учреждений, министерства обороны, Министерстве труда и социальных вопросов.