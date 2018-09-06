Четверг, 6 Сентября 2018 10:30

АрмИнфо. 8 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян с официальным визитом отправится в Российскую Федерацию. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

В тот же день, как отмечает источник, состоится встреча Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках визита запланирована также встреча с представителями армянской общины Москвы.

Отметим, что это будет уже третья встреча Пашиняна с Путиным после избрания его премьер-министром Армении. В первый раз они встретились 14 мая в Сочи в рамках саммита Евразийского экономического союза. Вторая встреча состоялась 13 июня в Москве во время открытия чемпионата мира по футболу.