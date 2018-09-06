Четверг, 6 Сентября 2018 10:17

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

6 сентября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-14:00 жилые дома 24/1, 24/2, 24/3, 27, 28, 29, 50 в квартале "Ованнисян", супермаркет "Ереван Сити" иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

10:00-16:00 собственные дома 2А на 17-ой улице, жилые дома 4, 6 на 19-ой улице, 1, 2 на 21-ой улице Арабкира, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 63, 65, 67 и собственные дома 31-60 на ул. Барбюса, собственные дома 1-19 на ул. Риги, жилой дом 1Б на ул. Киевяна, жилой дом 6 на ул. Севастополян, собственные дома 18-20 на ул. Сепуга иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 66, 66А на ул. Улнеци иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6/1 на ул. Адонца иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Левы, Норика, Ашота, улицы Ахтанака 1, 3, 5, 1-ый переулок Ахтанака, 3-ий переулок Тычины, 2-ой тупик Тычины иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11 на ул. Чехова, 12 на ул. Маргаряна, 24 на ул. Эребуни; жилые дома 4, 5, 6, 7, 8 на ул. Д.Варужана, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 49, 50, 51, 52, 53, 58 на ул. Караханяна, детский сад N 117 иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; собственные дома 153, 202, 203 на ул. Арменакяна, собственные дома 2, 10, 8/8, 8/10 на ул. Овсепяна иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Норк-Мараш;

10:30-16:30 жилой дом 11 на ул. Абовяна иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Вагаршян ев вординер" по адресу: ул. Хоренаци 24 иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Ренко" иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Нарек", жилые дома 4 на ул. Григора Лусаворича и 16 на пр. Тиграна Меца;

11:00-15:00 жилые дома 10Б, 10Д, 10В и бараки 5А, 10А, 14А на ул. Арцаха;

11:00-17:00 жилые дома 39Б, 41 на ул. Гюльбенкяна, жилые дома 6, 8 и собственные дома 5-17, 7А на ул. А.Хачатряна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 села Аргина и Артени; в Арагацотнском марзе:

11:00-15:00 улицы Туманяна и Шираза, частично улицы Прошяна и Нарекаци, кварталы "Нарек" и "Варои Дзорак" в городе Аштарак;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Харберд, Айнтап и Урцадзор;

10:00-14:00 1-5 частично улицы 1-5 в городе Масис;

10:00-16:00 частично село Суренаван;

12:00-15:00 частично село Айгаван; село Воскетап;

13:00-16:00общественный абонент "Амазонит" села Мармарашен; частично села Шаумян и Айгепат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-12:00 частчно села Гохтаник. Гэрмон, село Аратес;

10:00-16:00 частично села Арени и Вернашен;

12:00-15:00 частично село Арени; села Елпин, Чива, Рид;

14:00-16:00 частично село Малишка;

в Котайкском марзе:

10:00-14:00 частично село Дзорахбюр, воинская часть, цех по производству камня, ресторанный камплекс <Цирани" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:00 село Каренист, "Церковь христиан евангельского вероисповедания", станция сотового оператора "Юком" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 квартал <Нор-гюх> села Арпени в Ашоцком регионе; село Бандиван в Амасийском регионе;

11:00-17:00 села Гором, Овташен, Лусакерт и Саратак в Артийском регионе;

в Лорийском марзе:

09:00-13:00 и 13:00-17:00 частично село Дсех;

11:00-17:00 села Благородное, Мегваовит, Норамут, Катнахбюр, Урасар, Арманис и Катнарат;

в Сюникском марзе:

09:15-10:45 жилые дома 1, 2, 3, 4 на ул. Теряна в городе Каджаран;

11:00-16:00 улица Севана в городе Горис;

11:00-16:30 частично село Шинуайр.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.