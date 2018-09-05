Среда, 5 Сентября 2018 19:17

АрмИнфо. 5 сентября с.г. в Астане состоялась Региональная конференция <Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане>. Армению на данном мероприятии представила первая леди - Нуне Саркисян.

<Актуальность повестки Конференции подчеркивает особую роль женщин в современном мире и их неоценимый вклад в решении многих политических и социальных проблем, урегулировании конфликтов, поддержании мира и безопасности, улучшении жизни и благосостояния общества>, - подчёркнуто в приветственном слове Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, текст которого зачитала Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова. Также в своем приветственном обращении Н.Назарбаев отметил, что при активной поддержке всего международного сообщества, в качестве члена Совета Безопасности ООН, Казахстан уделяет особое внимание обеспечению безопасности в Центральной Азии и Афганистане. Важнейшее значение имеет в этом процессе повышение прав и возможностей женщин в Афганистане.

По мнению Главы государства, потенциал международных площадок, подобных Астанинской конференции, позволяет объединить усилия всего международного сообщества и, с учетом широкого спектра мнений, обсудить наиболее значимые вопросы текущей и перспективной работы.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в своем выступлении подчеркнул готовность Казахстана продолжать всестороннее содействие мирному процессу и восстановлению Афганистана. <В качестве члена Совета Безопасности ООН Казахстан впервые в истории ООН представляет не только Центральную Азию, но и Афганистан, продвигая интересы этой страны в числе своих приоритетов>- заявил глава казахстанского внешнеполитического ведомства.

На открытии форума также выступили лауреат Нобелевской премии мира Тавакуль Карман, Заместитель Премьер-министра Узбекистана Танзила Нарбаева, Вице- Премьер-министр Кыргызстана Алтынай Омурбекова, Министр по делам женщин Афганистана Делбар Назари, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, руководитель Регионального центра превентивной дипломатии в ЦА Наталья Герман, а также представлено видеообращение советника Президента США Иванки Трамп.

В мероприятии приняли участие делегации высокого уровня из России, Европейского Союза, Индии, Китая, США, Афганистана и ООН, а также стран Центральной Азии и Кавказа. Армению на этом мероприятии представила супруга президента Армена Саркисяна - Нуне Саркисян.