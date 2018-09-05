Среда, 5 Сентября 2018 18:28

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении, проверяя деятельность Полка государственной охраны Полиции РА за 2015-2018 гг,. выявила ряд правонарушений.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в ходе проверок было выявлено, что между ПГО и 6 хозяйствующими субъектами были заключены договора по предоставлению последним охранных услуг. Однако сотрудник полка по охране особо важных объектов и учреждений управления ПГО не перевел сумму в размере 109.990.200, за предоставленные охранные услуги, на внебюджетный счет полка.

В ходе расследования выяснилось, что данное хищение стало возможным при проявлении халатного отношения к работе руководящего состава Полка. Учитывая, что в ходе следствия были выявлены факты хищения в особо крупных размерах, а также проявление служебной халатности, повлекшее за собой серьезные последствия, Генеральная прокуратура Армении возбудила по факту уголовное дело.