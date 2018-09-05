Среда, 5 Сентября 2018 18:01

АрмИнфо. Посольство США в Армении выступило с разъяснениями относительно сегодняшнего заявления посла Ричарда Миллса относительно реакции властей РА на замечания российского истеблишмента по ситуации в республике.

В заявлении посольства США, в частности отмечается: "Многие СМИ представили заявление посла, как императив, направленный властям Армении. Другие вообще написали, что посол США "пытается поссорить власти России и Армении". Посольство Соединенных Штатов в Армении подчеркивает, что данное заявление имело совершенно другой контекст. В частности, предложение - "Правительство Армении должно отреагировать на заявления должностных лиц России" в буквальном переводе с английского звучит следующим образом: "Отвечать на заявления властей России является делом правительства Армении". Далее, дипломат, представляя позицию США по делу 1 марта 2008 года, подчеркнул: "Наша позиция в связи с событиями 1-го марта была и остается неизменной: мы считаем, что должно быть проведено объективное и всестороннее расследование этих событий. Очень важно, чтобы расследование этого дела осуществлялось в соответствии с законами и правовыми нормами Армении".

Отметим, что сегодня в беседе с журналистами посол США в РА Ричард Миллс заявил, что власти Армении должны отреагировать на заявления российских должностных лиц. Посол отметил, что США были и остаются сторонником полноценного и объективного раскрытия событий 1-го марта 2008 года при соблюдении всех правовых норм.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров на днях заявил, что Москва продолжает следить за "бурлящими" политическими событиями в Армении. В ответ на это премьер Армении Никол Пашинян ограничился шутливым ответом о том, что в Армении действительно очень жаркая погода. На аналогичное заявление Лаврова по ситуации в Армении, сделанное днями ранее, Пашинян предложил всем адаптироваться со сложившимися в республике реалиями.