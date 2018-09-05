Среда, 5 Сентября 2018 17:47

АрмИнфо. Армения должна принять активные меры по борьбе с укоренившейся коррупцией и широкомасштабным конфликтом интересов. Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

При этом в документе отмечается, что за последние четыре года Армения продолжает реформировать антикоррупционное законодательство и институты. Доклад приветствует внедрение электронного управления, системы публикации и проверки деклараций активов и расширения электронных закупок. При этом авторы доклада выражают обеспокоенность в связи с низким уровнем реализации этих законов, а также монополизацией экономики. Они также подчеркивают необходимость обеспечения независимости судебной системы и прокуратуры, предлагают активизировать усилия по выявлению коррупционных преступлений.

В этой связи предлагается обеспечить прозрачный и объективный выбор членов Комиссии по предупреждению коррупции. Согласно докладу, республика должна также имплементировать нормы корпоративной ответственности за коррупционные преступления, повысить прозрачность и усилить контроль за государственными закупками.