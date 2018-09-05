Среда, 5 Сентября 2018 16:10

АрмИнфо. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту вооруженного нападения на букмекерскую контору "Виваро Бет".

Как сообщает пресс-служба СК, 4 сентября 2018, в районе 01:30 года из полиции Армении поступил сигнал о том, что вооруженные люди в масках совершили нападение на букмекерскую контору "Виваро Бет", расположенную в Аване. Угрожая оружием сотрудникам, злоумышленники ограбили контору на 200.000 драмов и убежали с места происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по 175 и 235 статьям УК РА.