Среда, 5 Сентября 2018 15:31

АрмИнфо. Еще в 2017 году Конституционный суд принял решение о том, что нахождение паспорта обвиняемого в органе, осуществляющем следствие, противоречит Конституции, если в его отношении нет решения об избрании меры пресечения. Об этом 5 сентября на пресс-конференции заявил адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Арам Орбелян.

"До тех пор, пока нет решения об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого, орган, осуществляющий следствие, не имеет права конфисковать его паспорт. Тот факт, что паспорт находился у них, является нарушением закона, что должно привести к последствиям в дисциплинарной сфере. Мы также обсудим вопрос о привлечении некоторых должностных лиц к уголовной отвественности. Хочу также подчеркнуть, что мы обратились в следственный орган с требованием, чтобы нам разрешили опубликовать отдельные эпизоды расследования, естественно, в той мере, в которой это не противоречит тайне следствия. Однако, нам отказали. В то же время мы видим, как глава Специальной следственной службы время от времени публикует отдельные детали данного дела. Это дает нам повод предположить, что под предлогом "тайны следствия" Специальная следственная служба скрывает свои незаконные действия"", - заявил Орбелян.

Более того, Орбелян также отметил, что защитники Кочаряна, скорее всего, обжалуют решение следственного органа запретить ему выезд из страны. "Хочу подчеркнуть, что мы еще не получили решения Специальной следственной службы, но смею предположить, что ничего нового там нет, очень сложно давать какую-либо оценку, не имея на руках документа. Однако, так как Роберт Кочарян был освобожден судом на основании конституционного иммунитета, применяемого в отношении главы государства, в его отношении не может осуществляться уголовное преследование. После получения документа, если будет установлено, что данное решение незаконно, мы обжалуем его", - подчеркнул адвокат.

Отметим, что глава офиса второго президента Армении Виктор Согомонян заявлял, что Кочарян на несколько дней покинет страну для прохождения медицинского обследования. После этого ССС конфисковала паспорт второго президента без каких-либо оснований, что стало препятствием на пути вылета Кочаряна за рубеж. Между тем, Апелляционный суд, пересмотрев решение суда общей юрисдикции о применении в отношении Кочаряна ареста в качестве меры пресечения, освободил его, ссылаясь на конституционный иммунитет глав государств, не определив в отношении второго президента какой-либо меры пресечения. Уже после заявлений адвокатов Кочаряна о незаконности подобного шага ССС постфактум приняла решение о применении в отношении Кочаряна меры пресечения в качестве подписки о невыезде для того, чтобы иметь законное основание не выдавать ему паспорта.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года. Он был заключен под стражу 28 июля. Генпрокуратура Армении 8 августа отклонила ходатайство, подписанное более чем 40 депутатами об изменении меры пресечения Кочаряну, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста отставного президента, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия. Тем не менее, 13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс- президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции, ссылаясь на конституционную норму о неприкосновенности бывших глав государства. Генпрокуратура Армении 20-го августа в Кассационном суде подала кассационную жалобу на решение Апелляционного суда об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста, которая 21-го августа была принята к рассмотрению Кассационным судом. В свою очередь, адвокаты Кочаряна также обратились в Кассационный суд с ходатайством с ходатайством о многостороннем рассмотрении поданной ими в Апелляционный суд жалобе, так как из четырех обоснований адвокатов суд удовлетворил только одно-неприкосновенность.