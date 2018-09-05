Среда, 5 Сентября 2018 14:46

АрмИнфо. Beeline объявил о продолжении совместной с Yandex акции. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, для абонентов тарифных планов , и в рамках этой акции приложения Yandex Taxi, Yandex Music, Yandex Navigator и Yandex Disk и впредь, до 31 марта 2019г, будут доступны без расходов за интернет.

"Предлагаемая в рамках этой акции возможность пользуется популярностью среди наших клиентов, тем более, что наиболее используемые приложения Yandex-а предлагаются без расходов за интернет. Мы очень внимательно следим за спросом наших клиентов и стараемся, чтобы предлагаемые им услуги были более доступны. И поскольку данная акция завоевала популярность, мы решили продлить срок её действия", - подчеркнул Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте www.beeline.am, или на фейсбуковской странице Beeline Armenia, или позвонив на бесплатный номер 0611 или посетив ближайший офис продаж компании, список которых размещен на сайте по ссылке: https://beeline.am/am/support/offices?lang=hy

Отметим, что ЗАО - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".