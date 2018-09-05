|На Астанинской региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане" Армению представила ее первая леди - Нуне Саркисян
|Генпрокуратура Армении выявила нарушения в деятельности Полка Государственной охраны Полиции
|Посольство США в Армении разъяснило сегодняшнее заявление посла Миллса
|Организации экономического сотрудничества и развития выражает обеспокоенность низким уровнем имплементации антикоррупционного законодательства в Армении
|Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на букмекерскую контору "Виваро Бет"
|Арам Орбелян: Возможно, мы потребуем привлечь к уголовной отвественности должностных лиц, у которых хранится паспорт Кочаряна
|Для абонентов Beeline и впредь услуги Yandex-а будут доступны без расходов за интернет
|Конгрессмены США призывают вернуть Степанакерт за стол переговоров по карабахскому урегулированию
|Санасарян: Все тендеры в Эчмиадзине выигрывали организации связанные с семьей Манвела Григоряна
|Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений при строительстве дороги "Север-Юг"
|Давид Санасарян: Высоковольтные сети Армении вернут в госбюджет 140 млн драмов
|ССС применила в отношении Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде
|Арцвик Минасян и правительство РА пока не проанализировали, какое воздействие будут иметь американские санкции в отношении России на Армению
|Посол США призвал власти Армении отреагировать на заявления российского истеблишмента
|Посол: США оказывают содействие правительству Армении в формировании благоприятной предпринимательской среды
|Генсек ОБСЕ готов оказать максимальное содействие сопредседателям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Премьер-министр РА: Армения привержена исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта путем переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Театр оперы и балета имени А. Спендиарова выступит с двумя премьерами в Дубае
|Армения стала участницей программы Creative Spark
|Наира Зограбян: У Айка Марутяна нет опыта в политике, поэтому давайте будем к нему снисходительными
|Наира Зограбян: Мы идем на честные и справедливые выборы, единственным победителем которых будут ереванцы
|Царукян: Если я участвовал в событиях 1 марта 2008 года, пусть меня публично расстреляют
|Все общественные служащие и занимающие должности лица обязаны возвращать государству подарки стоимостью свыше 75 тысяч драмов
|Гагик Царукян: Представители нашей партии никогда не раздавали взяток, мы всегда выступали за честные выборы
|МИД Армении: Для прогресса в урегулировании карабахского конфликта важно формирование атмосферы доверия
|Шармазанов выразил обеспокоенность в связи с сарказмом Пашиняна в ответ на заявление Лаврова
|Шармазанов: В деле обеспечения безопасности Армении ОДКБ играет ключевую роль
|Пашинян прокомментировал скандальное заявление Марутяна: Возможно это было недоразумение
|Посол Армении провел переговоры с министром по вопросам миграции Египта
|В Европейской школе "Восточного партнерства" будут обучаться и студенты из Армении
|Посол Грузии: В Тбилиси придают важное значение успехам Армении
|Никол Пашинян распорядился в соответствии с законом организовать в УИУ пресс-конференцию Шанта Арутюняна
|Артур Ванецян уйдет в подполье
|Никол Пашинян: Разговоры о президентстве Левона Тер-Петросяна абсурдны
|Пашинян: Я уже успел достаточно хорошо узнать Путина
|Артур Ванецян: Тарон Маркарян будет допрошен по делу о злоупотреблениях в фонде "Ереван"
|Глава СНБ выдвинут на пост председателя Федерации футбола Армении
|Никол Пашинян: Проблему, связанную с низкими зарплатами в госаппарате, мы должны решить все вместе
|Новоназначенный посол Армении и президент Франции обсудили госвизит Макрона в Ереван
|Армавирские виноградари перекрыли трассу Армавир-Ереван и требуют пересмотра цены закупа винограда
|Песков анонсировал дату встречи Путин-Пашинян
|Экс-губернатор Арагацотна подозревается в крупномасштабных хищениях
|Армения и Япония обсуждают перспективы сотрудничества
|В результате ДТП погиб военнослужащий-контрактник АО НКР Вазген Хачатрян
|Генеральный секретарь ОБСЕ едет в Армению
|ACBA-Credit Agricole Bank задействовал в Ереване оцифрованный филиал "Нор Аван"
|Адвокат: Роберт Кочарян намерен отправиться в Германию на ежегодное медобследование
|Микаел Мелкумян и Сергей Копыркин обсудили перспективы сотрудничества
|Партия "Наследие" призывает силы, участвующие в ереванских выборах, разработать общие подходы по их проведению
|Армен Саркисян отозвал посла Армении в Украине с занимаемой должности
|В Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело в связи с нанесением ущерба имуществу и деловой репутации "Qatar Airways"
|Армен Саркисян: Внутриполитические события, произошедшие в Армении, повысили репутацию страны
|Лавров: Россию тревожит, что ситуация в Армении "продолжает бурлить"
|Министр: Льготный режим растаможки турецкой одежды в Армении полностью исключен
|С 5-6 сентября температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса
|В Степанакерте надеются: Кремль будет поддерживать сбалансированную позицию по вопросу продажи вооружения Баку
|Председатель парламента Армении и посол Сирии в РА обсудили перспективы сотрудничества
|Обвиняемый в хищениях глава фонда "Мартик" призывает граждан продолжить перечисления на счет фонда
|Армен Ашотян Николу Пашиняну: Если вы хотите длительное время находиться на посту премьер-министра, будьте добры займитесь своими прямыми обязанностями
|Пашинян: Шант Арутунян будет условно-досрочно освобожден, как только подпишет необходимые документы
АрмИнфо. Beeline объявил о продолжении совместной с Yandex акции. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, для абонентов тарифных планов , и в рамках этой акции приложения Yandex Taxi, Yandex Music, Yandex Navigator и Yandex Disk и впредь, до 31 марта 2019г, будут доступны без расходов за интернет.
"Предлагаемая в рамках этой акции возможность пользуется популярностью среди наших клиентов, тем более, что наиболее используемые приложения Yandex-а предлагаются без расходов за интернет. Мы очень внимательно следим за спросом наших клиентов и стараемся, чтобы предлагаемые им услуги были более доступны. И поскольку данная акция завоевала популярность, мы решили продлить срок её действия", - подчеркнул Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте www.beeline.am, или на фейсбуковской странице Beeline Armenia, или позвонив на бесплатный номер 0611 или посетив ближайший офис продаж компании, список которых размещен на сайте по ссылке: https://beeline.am/am/support/offices?lang=hy
Отметим, что ЗАО - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".
|На Астанинской региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане" Армению представила ее первая леди - Нуне Саркисян
|Генпрокуратура Армении выявила нарушения в деятельности Полка Государственной охраны Полиции
|Посольство США в Армении разъяснило сегодняшнее заявление посла Миллса
|Организации экономического сотрудничества и развития выражает обеспокоенность низким уровнем имплементации антикоррупционного законодательства в Армении
|Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на букмекерскую контору "Виваро Бет"
|Арам Орбелян: Возможно, мы потребуем привлечь к уголовной отвественности должностных лиц, у которых хранится паспорт Кочаряна
|Для абонентов Beeline и впредь услуги Yandex-а будут доступны без расходов за интернет
|Конгрессмены США призывают вернуть Степанакерт за стол переговоров по карабахскому урегулированию
|Санасарян: Все тендеры в Эчмиадзине выигрывали организации связанные с семьей Манвела Григоряна
|Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений при строительстве дороги "Север-Юг"
|Давид Санасарян: Высоковольтные сети Армении вернут в госбюджет 140 млн драмов
|ССС применила в отношении Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде
|Арцвик Минасян и правительство РА пока не проанализировали, какое воздействие будут иметь американские санкции в отношении России на Армению
|Посол США призвал власти Армении отреагировать на заявления российского истеблишмента
|Посол: США оказывают содействие правительству Армении в формировании благоприятной предпринимательской среды
|Генсек ОБСЕ готов оказать максимальное содействие сопредседателям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Премьер-министр РА: Армения привержена исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта путем переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Театр оперы и балета имени А. Спендиарова выступит с двумя премьерами в Дубае
|Армения стала участницей программы Creative Spark
|Наира Зограбян: У Айка Марутяна нет опыта в политике, поэтому давайте будем к нему снисходительными
|Наира Зограбян: Мы идем на честные и справедливые выборы, единственным победителем которых будут ереванцы
|Царукян: Если я участвовал в событиях 1 марта 2008 года, пусть меня публично расстреляют
|Все общественные служащие и занимающие должности лица обязаны возвращать государству подарки стоимостью свыше 75 тысяч драмов
|Гагик Царукян: Представители нашей партии никогда не раздавали взяток, мы всегда выступали за честные выборы
|МИД Армении: Для прогресса в урегулировании карабахского конфликта важно формирование атмосферы доверия
|Шармазанов выразил обеспокоенность в связи с сарказмом Пашиняна в ответ на заявление Лаврова
|Шармазанов: В деле обеспечения безопасности Армении ОДКБ играет ключевую роль
|Пашинян прокомментировал скандальное заявление Марутяна: Возможно это было недоразумение
|Посол Армении провел переговоры с министром по вопросам миграции Египта
|В Европейской школе "Восточного партнерства" будут обучаться и студенты из Армении
|Посол Грузии: В Тбилиси придают важное значение успехам Армении
|Никол Пашинян распорядился в соответствии с законом организовать в УИУ пресс-конференцию Шанта Арутюняна
|Артур Ванецян уйдет в подполье
|Никол Пашинян: Разговоры о президентстве Левона Тер-Петросяна абсурдны
|Пашинян: Я уже успел достаточно хорошо узнать Путина
|Артур Ванецян: Тарон Маркарян будет допрошен по делу о злоупотреблениях в фонде "Ереван"
|Глава СНБ выдвинут на пост председателя Федерации футбола Армении
|Никол Пашинян: Проблему, связанную с низкими зарплатами в госаппарате, мы должны решить все вместе
|Новоназначенный посол Армении и президент Франции обсудили госвизит Макрона в Ереван
|Армавирские виноградари перекрыли трассу Армавир-Ереван и требуют пересмотра цены закупа винограда
|Песков анонсировал дату встречи Путин-Пашинян
|Экс-губернатор Арагацотна подозревается в крупномасштабных хищениях
|Армения и Япония обсуждают перспективы сотрудничества
|В результате ДТП погиб военнослужащий-контрактник АО НКР Вазген Хачатрян
|Генеральный секретарь ОБСЕ едет в Армению
|ACBA-Credit Agricole Bank задействовал в Ереване оцифрованный филиал "Нор Аван"
|Адвокат: Роберт Кочарян намерен отправиться в Германию на ежегодное медобследование
|Микаел Мелкумян и Сергей Копыркин обсудили перспективы сотрудничества
|Партия "Наследие" призывает силы, участвующие в ереванских выборах, разработать общие подходы по их проведению
|Армен Саркисян отозвал посла Армении в Украине с занимаемой должности
|В Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело в связи с нанесением ущерба имуществу и деловой репутации "Qatar Airways"
|Армен Саркисян: Внутриполитические события, произошедшие в Армении, повысили репутацию страны
|Лавров: Россию тревожит, что ситуация в Армении "продолжает бурлить"
|Министр: Льготный режим растаможки турецкой одежды в Армении полностью исключен
|С 5-6 сентября температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса
|В Степанакерте надеются: Кремль будет поддерживать сбалансированную позицию по вопросу продажи вооружения Баку
|Председатель парламента Армении и посол Сирии в РА обсудили перспективы сотрудничества
|Обвиняемый в хищениях глава фонда "Мартик" призывает граждан продолжить перечисления на счет фонда
|Армен Ашотян Николу Пашиняну: Если вы хотите длительное время находиться на посту премьер-министра, будьте добры займитесь своими прямыми обязанностями
|Пашинян: Шант Арутунян будет условно-досрочно освобожден, как только подпишет необходимые документы
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать с вторым президентом Армении
|Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
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|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
|Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
|Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
|Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
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|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
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|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
|Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
|Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
|Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
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|Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>
|СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
|Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
|Пашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепо
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|Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
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|Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
|Армия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий Азербайджана
|Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы