Среда, 5 Сентября 2018 14:22

АрмИнфо. Подобный конгресс проводится раз в пять лет. В Вене 3 сентября состоялась встреча руководителя Управления ООН по наркотикам и преступности Димитрия Влассиса и заместителя Председателя Агентства по делам госслужбы и противодействую коррупции РК Олжаса Бектенова. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия Агентства и Управления. Руководитель управления высоко оценил политику Казахстана по противодействию коррупции, заметив, что опыт Казахстана необходимо распространять и в других странах.

“ Мы признательны Казахстану за лидерство в вопросах противодействия коррупции на региональном уровне”, - отметил Димитрий Влассис.

Достигнутые Казахстаном успехи в данной сфере послужили основанием для предложения о проведении очередного Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Конгресс является одним из самых крупных тематических международных форумов ООН.