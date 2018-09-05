Среда, 5 Сентября 2018 14:03

АрмИнфо. Члены семьи бывшего мэра Эчмиадзина Карена Григоряна, сына генерала Манявела Григоряна получали медицинскую страховку за счет мэрии города. Об этом 5 сентября на пресс-конференции, подводя итоги 100 дневной работы, заявил глава Государственной контрольной службы Армении Давид Санасарян.

Он отметил, что многочисленные тендеры в Эчмиадзине выигрывали организации, которые так или иначе были связаны с этой семьей. Были зафиксированы случаи, когда отсутствовало тарифное предложение, однако, уже было заключен контракт с участником тендера. Cанасарян также отметил, что сейчас подводятся итоги проверок в Эчмиадзине. Отметим, что 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, собранных школьниками. 19-го июня суд первой инстанции Еревана принял решение о применении в отношении Григоряна меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Однако 17-го августа адвокат Григоряна заявил, что арест его подопечного был продлен еще на 2 месяца. Сын Манвела Григоряна Карен Григорян был обвинен в хищении в особо крупных размерах. Также была задержана жена Манвела Григоряна Назик Амирян, которой было предъявлено обвинение по 235 статье УК РА (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Отметим, что Назик Амирян добровольно явилась в следственные органы.