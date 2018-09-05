Среда, 5 Сентября 2018 14:01

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту неэффективного использования финансовых ресурсов и злоупотреблении служебным положением при строительстве автомобильной дороги "Север-Юг". Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

Согласно источнику, расследования были проведены на основании справки, представленной Министерством транспорта, связи и информационных технологий. В частности, было выявлено, что вовлеченные в разработку и реализацию программу должностные лица в течение 2009-2018 г.г. без соответствующих обоснований и исследований неоднократно безосновательно меняли условия проекта - заключенные договора с консультантами и подрядчиками, тем самым, оказались вовлеченными в неэффективные и необоснованные работы. Более они, они принимали документы, составленные с очевидными недостатками.

Кроме этого, подчеркивается в сообщении Генпрокуратуры РА, вовлеченные в процессе разработки и реализации программы должностные лица, безосновательно, без права возмещения ущерба, согласились на продолжение строительства и продление сроков по оказанию консультативных услуг. В отдельных случаях в договорах об оказании консалтинговых услуг были повышены цены консультантам, а оказываемые услуги включали повторяющиеся работы, в которых не было необходимости. Также не были предприняты меры по обеспечению ежедневного мониторинга по выполнению нормативов качества строительных материалов, и, в частности, цемента. В результате согласования изменений с подрядчиками, несмотря на зафиксированные очевидные недостатки в проведении строительных работ и бетонирования, были приняты в эксплуатацию участки дорог в рамках Транша- 1 (Ереван-Арташат и Ереван-Аштарак).

Таким образом, констатирует генпрокуратура, должностные лица, вовлеченные в программу, не выполнили своих служебных обязанностей, по неосторожности приведя к тяжелым последствиям. В частности, помимо того, что на протяжении около 9 лет вышли все предусмотренные сроки, в течение которых не были завершены строительные работы дороги "Север-Юг" и связанные с нею ожидания, касающиеся сокращения сроков движения, безопасной и качественной транспортной связи севера страны с югом, развитие предпринимательских связей. Как итог, государству нанесен ущерб в размере 23,5 млрд драмов.

На основании перечисленного генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на основании второй части 308-ой статьи Уголовного кодекса РА, направив его в Следственный комитет для проведения предварительного следствия.

Ранее АрмИнфо сообщало, что на отрезке транспортного коридора "Север-Юг" - Ереван- Арташат, который был сдан в эксплуатацию в конце 2015 года, образовались ямы, а на ряде участков - трещины. Между тем, согласно фактической смете в $2 млн. за 1 км. дорога должна была быть великолепной. Работы на данном участке выполняла испанская компания "Corsan Corviam". Не лучше ситуация складывается и на участке Талин-Ладжик, которую строит китайская компания "Синохидро Корпорейшн", допустившая многочисленные нарушения. Вице- премьер Армении Тигран Авинян допустил даже возможность наличия коррупционных рисков в действиях китайской компании. Отметим, что в 2018 году на продолжение программы строительства транспортного коридора "Север-Юг" будет направлено $47 млн. Средства будут привлечены в виде кредитных ресурсов от Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка и Евразийского банка развития, еще 2,8 млрд драмов предусмотрено получить в виде гранта от Европейского инвестиционного банка. Основной фронт работ в следующем году развернется на 84 км автомобильной трассы, на которой предусмотрено уложить бетона на 40-45 км. Работы, в частности, будут проводиться на участке автодороги от городов Аштарак до Гюмри. В результате, дорога с 2-х полос расширится до 4-х, а вместо асфальта будет уложен бетон.

По текущим расчетам, строительство всей 556-километровой автомагистрали "Север-Юг", которая растянется от Бавры до Мегри, будет стоить более $2 млрд., поскольку её только южный участок, между городами Арташат и Мегри, по предварительной оценке обойдется в $1,5 млрд. Между тем, пять лет назад, в сентябре 2012 года, когда началось строительство автомагистрали, сумма, которую называли представители правительства Армении, была более чем вдвое меньше - $962 млн.

На сегодня потрачено 150,3 млн долларов и 23,14 млн евро. На данный момент построен и модернизирован лишь участок в 31 км, на что было потрачено $70 млн. Остальная сумма была направлена на осуществление земляных работы на участке Аштарак- Талин и Талин- Гюмри. Также были проведены работы по бетонированию дороги в 11 км. Строительство коридора изначально планировалось завершить в 2019 году, однако, как заявил накануне министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ашот Акопян, сроки отодвигаются на 5-10 лет. По программе "Север-Юг" правительство Армении подсчитало предварительную экономию в 2,5 долл. на час езды на каждого пассажира и по 1 долл. на час перевозки тонны груза. Как ожидают власти Армении, программа позволит стране в будущем смягчить последствия блокады со стороны Азербайджана и Турции, сыграть роль транзитного государства в грузоперевозках стран региона, а также присоединиться к Черноморской кольцевой автомагистрали.