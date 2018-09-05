Среда, 5 Сентября 2018 13:44

АрмИнфо. Глава Государственной контрольной службы Армении Давид Санасарян сегодня на пресс-конференции признался, что возглавляемому им ведомству сегодня нечего делать в Министерстве обороны, поскольку само Министерство инициирует проверки в структуре и выявленные правонарушения направляет в полномочные органы.

"Сейчас нам нечего там делать, мы обсудили данный вопрос с премьер-министром и решили ненадолго отложить проверки", - отметил глава Госслужбы. Отметим, что ранее Санасарян пригрозил начать свою работу с проверок в МО и с обнаружения многомиллионных растрат.

При этом Сансарян заверил, что после инициирования Службой в ряде ГНКО и госструктур проверок, многие из них добровольно согласились вернуть растраченные средства в госбюджет. В частности, по результатом проверок ГНКО "Лусашен" вернет в бюджет 210 млн драмов, а ГНКО "Родина-Диапора" - 100 млн драмов.

Он также сообщил, что в настоящее время проводятся проверки в Национальном аграрном и Ереванском государственном университетах. По его словам, особенно крупные злоупотребления уже выявлены в Аграрном университете. При этом Санасарян не стал указывать сумму хищений.

Санасарян сообщил и о скоординированных злоупотреблениях в Общественном телевидении Армении и Миндиаспоре. Так, в ходе проверок было установлено, что Миндиаспоры выделило Общественному телевидению 75 мнл драмов для снятия фильма. "Однако, позже нами было установлено, что данный фильм был снят на средства ОТА. Куда делись выделенные Миндиаспрой средства выявит следствие", - отметил Сансарян.

Самым серьезным результатом деятельности возглавляемого им ведомства Санасарян назвал тот факт, что в результате проверок Высоковольтные элсети Армении вернут в госбюджет 140 млн драмов.

При этом он отметил, что новое правительство не имеет цели заполнить тюрьмы коррупционерами, если нанесенный государству ущерб будет возмещен, то к коррупционерам применят снисходительный подход.