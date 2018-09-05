Среда, 5 Сентября 2018 13:30

АрмИнфо. Специальная следственная служба Армении приняла решение о применении в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года, меры пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает ССС.

Примечательно, что ранее апелляционный суд, пересмотрев решение суда общей юрисдикции о применении в отношении Кочаряна ареста в качестве меры пресечения, освободил его, ссылаясь на конституционный иммунитет глав государств и не определив в отношении второго президента какой-либо меры пресечения.

Тем не менее, ССС конфисковал паспорта второго президента без каких-либо законных оснований, что стало препятствием на пути вылета Кочаряна за рубеж с целью прохождения медобследования. Уже после заявлений адвокатов Кочаряна о незаконности подобного шага ССС постфактум приняла решение о применении в отношении Кочаряна меры пресечения в качестве подписки о невыезде для того, чтобы иметь законное основание не выдавать ему паспорта.