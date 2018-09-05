Среда, 5 Сентября 2018 13:00

АрмИнфо. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев оценил важность повышения прав и возможностей женщин в Афганистане в процессе восстановления этой страны, передает корреспондент МИА “Казинформ”.

Глава государства отметил, что Казахстан, как непостоянный член Совета безопасности ООН, уделяет особое внимание обеспечению безопасности в Центральной Азии и Афганистане. “Высоко оценивая шаги афганского правительства по улучшению положения женщин в стране и обеспечению гендерного равенства, мы выступаем за скорейшее достижение мира на афганской земле, в том числе через концепцию для афганцев и силами самих афганцев. Главным аспектом данной работы является активное использование потенциала гражданского сектора, международных, региональных и национальных НПО, которые находятся на переднем крае международных усилий в этой сфере”, - зачитала приветствие Н.Назарбаева Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова на региональной конференции по вопросам прав женщин в Афганистане, проходящей в Астане.

В своем обращении к участникам конференции Президент подчеркнул особую роль женщин в современном мире и их неоценимый вклад в решение многих политических, социальных проблем урегулирование конфликтов, подержание мира и безопасности, улучшение жизни, благосостояния общества. “С момента обретения независимости Казахстан ведет последовательную работу по достижению самых высоких мировых стандартов в вопросах гендерной политики и укрепления роли женщин в социально-политической жизни страны. Казахстан ратифицировал все основополагающие международные документы в сфере гендерного равенства, ориентиры которых получили политическое развитие в наших стратегических и программных документах”, - добавил Глава государства.